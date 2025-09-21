Андрій Коваленко вважає, що зниження цін на нафту РФ не допоможуть завершити війну

У ЦПД пояснили, чому зниження цін на нафту РФ не завершить війну
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що падіння ціни на нафту зможе призвести до закінчення війни в Україні. Він заявляє, що все набагато складніше.
Про це Коваленко написав у Telegram у неділю, 21 вересня.
Пояснення Коваленка
"Все трохи складніше, ніж просто ціни як у 80-х з СРСР. На жаль. Бо є зовнішня підтримка та інші ресурси", — зазначає Коваленко.
За його словами, крім доходів від нафти, які отримує РФ, також слід знищити військовий потенціал Росії та повалити режим диктатора Володимира Путіна.
"Вже потрібно повністю знищити ВПК РФ і демонтувати режим Путіна, перетворивши його на другого (одного із керівних діячів КПРС і СРСР. — Ред.) Сталіна з критикою культу особи", — вважає керівник ЦПД.
Нагадаємо, Трамп заявив, що майбутнє війни Росії проти України значною мірою залежить від ситуації на світовому ринку нафти. Він підкреслив, що саме енергетичні доходи є ключовим джерелом фінансування російської військової машини.
Також Трамп вважає, що Китай може вплинути на Путіна у питанні припинення агресії проти України. Він зауважив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, то, мабуть, Пекін міг би змусити припинити війну.
Читайте Новини.LIVE!