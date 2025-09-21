Відео
Головна Новини дня У ЦПД пояснили, чому зниження цін на нафту РФ не завершить війну

У ЦПД пояснили, чому зниження цін на нафту РФ не завершить війну

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 18:45
Андрій Коваленко вважає, що зниження цін на нафту РФ не допоможуть завершити війну
Андрій Коваленко. Фото: Детектор медіа

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що падіння ціни на нафту зможе призвести до закінчення війни в Україні. Він заявляє, що все набагато складніше.

Про це Коваленко написав у Telegram у неділю, 21 вересня.

Читайте також:
Коваленко
Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Пояснення Коваленка

"Все трохи складніше, ніж просто ціни як у 80-х з СРСР. На жаль. Бо є зовнішня підтримка та інші ресурси", — зазначає Коваленко.

За його словами, крім доходів від нафти, які отримує РФ, також слід знищити військовий потенціал Росії та повалити режим диктатора Володимира Путіна.

"Вже потрібно повністю знищити ВПК РФ і демонтувати режим Путіна, перетворивши його на другого (одного із керівних діячів КПРС і СРСР.  Ред.) Сталіна з критикою культу особи", — вважає керівник ЦПД.

Нагадаємо, Трамп заявив, що майбутнє війни Росії проти України значною мірою залежить від ситуації на світовому ринку нафти. Він підкреслив, що саме енергетичні доходи є ключовим джерелом фінансування російської військової машини.

Також Трамп вважає, що Китай може вплинути на Путіна у питанні припинення агресії проти України. Він зауважив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, то, мабуть, Пекін міг би змусити припинити війну.

Дональд Трамп нафта ціни війна в Україні ЦПД
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
