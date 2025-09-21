Андрей Коваленко считает, что снижение цен на нефть РФ не помогут завершить войну

Андрей Коваленко. Фото: Детектор медиа

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что падение цены на нефть сможет привести к окончанию войны в Украине. Он заявляет, что все гораздо сложнее.

Об этом Коваленко написал в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Объяснение Коваленко

"Все немного сложнее, чем просто цены как в 80-х из СССР. К сожалению. Потому что есть внешняя поддержка и другие ресурсы", — отмечает Коваленко.

По его словам, кроме доходов от нефти, которые получает РФ, также следует уничтожить военный потенциал России и свергнуть режим диктатора Владимира Путина.

"Уже нужно полностью уничтожить ВПК РФ и демонтировать режим Путина, превратив его во второго (одного из руководящих деятелей КПСС и СССР, — Ред.) Сталина с критикой культа личности", — считает руководитель ЦПИ.

Напомним, Трамп заявил, что будущее войны России против Украины в значительной степени зависит от ситуации на мировом рынке нефти. Он подчеркнул, что именно энергетические доходы являются ключевым источником финансирования российской военной машины.

Также Трамп считает, что Китай может повлиять на Путина в вопросе прекращения агрессии против Украины. Он отметил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, то, пожалуй, Пекин мог бы заставить прекратить войну.