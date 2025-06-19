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У Трампа просять Верховний суд не пришвидшувати рішення щодо мит

19 червня 2025 08:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Адміністрація Трампа закликала Верховний суд не форсувати розгляд справи щодо тарифів
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Верховний суд, аби там не пришвидшували розгляд справи щодо тарифів на імпорт. У Білому домі зазначили, що суддям треба надати більше часу.

Про це пише Bloomberg.

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Так, адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням відхилити клопотання про пришвидшений розгляд справи про запроваджені раніше масштабні імпортні тарифи. Там наголосили, що суддям слід дати більше часу для всіх етапів у нижчих інстанціях.

Це сталося після того, як два американських підприємства звернулися до суду з проханням ухвалити рішення за прискореною процедурою. Загалом ця ситуація стала першою, коли питання щодо тарифів дійшла до Верховного суду.

Натомість генпрокурор США Джон Завер зазначив, що компанії "не навели достатніх підстав для настільки різкої відмови від усталеної процедури".

Раніше федеральний окружний суд погодився, що президент не мав повноважень для введення таких мит. А апеляційний суд постановив, що тарифи можуть залишатися чинними ще до моменту заслухання аргументів 31 липня.

Крім того, адміністрація Трампа у новому поданні закликала Верховний суд утриматися від втручання до завершення розгляду в апеляційному суді.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче підвищити тарифи на імпорт сталі та алюмінію вдвічі. Раніше вони становили 25%, зараз же будуть 50%.

Також він висловився щодо можливості переговорів з Іраном про ядерну програму.

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