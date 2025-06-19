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У Трампа просят Верховный суд не ускорять решение по пошлинам

19 июня 2025 08:36
Евгения Брюховецкая - редактор
Администрация Трампа призвала Верховный суд не форсировать рассмотрение дела о тарифах
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Верховный суд, чтобы там не ускоряли рассмотрение дела по тарифам на импорт. В Белом доме отметили, что судьям надо предоставить больше времени.

Об этом пишет Bloomberg.

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Так, администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отклонить ходатайство об ускоренном рассмотрении дела о введенных ранее масштабных импортных тарифах. Там отметили, что судьям следует дать больше времени для всех этапов в низших инстанциях.

Это произошло после того, как два американских предприятия обратились в суд с просьбой принять решение по ускоренной процедуре. В целом эта ситуация стала первой, когда вопрос о тарифах дошел до Верховного суда.

Зато генпрокурор США Джон Завер отметил, что компании "не привели достаточных оснований для столь резкого отказа от устоявшейся процедуры".

Ранее федеральный окружной суд согласился, что президент не имел полномочий для введения таких пошлин. А апелляционный суд постановил, что тарифы могут оставаться в силе еще до момента заслушивания аргументов 31 июля.

Кроме того, администрация Трампа в новом представлении призвала Верховный суд воздержаться от вмешательства до завершения рассмотрения в апелляционном суде.

Напомним, Трамп заявил, что хочет поднять тарифы на импорт стали и алюминия вдвое. Ранее они составляли 25%, сейчас же будут 50%.

Также он высказался о возможности переговоров с Ираном о ядерной программе.

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