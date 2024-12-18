Прикордонники виявили в Тисі чергового потопельника

Прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Румунські прикордонники у вівторок, 17 грудня, виявили тіло людини у річці Тиса. Ним виявився 39-річний громадянин України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 18 грудня.

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"Учора прикордонники отримали від румунських колег інформацію про виявлення у річці тіла людини", — йдеться у повідомленні.

Так, загиблим виявився 39-річний чоловік з Київщини. Його тіло чоловіка знаходилося на відстані п'яти метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

Тіло чоловіка. Фото: ДПСУ

У ДПСУ припускають, що чоловік міг стати жертвою організаторів незаконних переправ, які роблять це за гроші.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, громадянина Молдови засудили до восьми років ув'язнення через незаконне переправлення українців через кордон.

Також ми писали, що восьмеро ухилянтів хотіли потрапити до Угорщини у багажнику з овочами. Водія та "пасажирів" затримали прикордонники.