Ухилянти намагалися перетнути кордон до Угорщини в багажнику з овочами

Ухилянти в багажнику. Фото: ДПСУ

Восьмеро ухилянтів хотіли потрапити до Угорщини у багажнику з овочами. Водія та "пасажирів" затримали прикордонники.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram у суботу, 14 грудня.

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Прикордонники зупинили мікроавтобус, який хотів потрапити в Угорщину. Автомобілем керував 63-річний мешканець Закарпаття, який заявляв, що везе лише овочі.

"Однак під час транспортного огляду виявилося, що за подвійною стінкою ховалося вісім чоловіків з різних регіонів України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 45-річний громадянин Молдови організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України.

Також на Прикарпатті викрили лікарів та посадовців МСЕК, які сприяли ухиленню від мобілізації. Вони оформлювали підроблені довідки про інвалідність.