Ухилянти намагалися перетнути кордон до Угорщини в багажнику з овочами

Ухилянти хотіли виїхати з України у багажнику з овочами — відео
Восьмеро ухилянтів хотіли потрапити до Угорщини у багажнику з овочами. Водія та "пасажирів" затримали прикордонники.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram у суботу, 14 грудня.
Спроба перетину кордону в багажнику
Прикордонники зупинили мікроавтобус, який хотів потрапити в Угорщину. Автомобілем керував 63-річний мешканець Закарпаття, який заявляв, що везе лише овочі.
"Однак під час транспортного огляду виявилося, що за подвійною стінкою ховалося вісім чоловіків з різних регіонів України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 45-річний громадянин Молдови організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України.
Також на Прикарпатті викрили лікарів та посадовців МСЕК, які сприяли ухиленню від мобілізації. Вони оформлювали підроблені довідки про інвалідність.
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