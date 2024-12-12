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На Прикарпатті лікарі та МСЕК робили фейкові довідки ухилянтам

12 грудня 2024 17:30
Аркадій Пастула - Редактор
На Прикарпатті лікарі та МСЕК оформляли фіктивні інвалідності ухилянтам
Затримання лікарів та посадовців МСЕК. Фото: ДБР
Аркадій Пастула - Редактор

Державне бюро розслідувань на Прикарпатті викрило лікарів та посадовці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), які допомагали ухилянтам. Вони оформлювали фейкові інвалідності чоловікам призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у четвер, 12 грудня.

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"Чергову схему оформлення фіктивних довідок про інвалідність працівники ДБР заблокували на Івано-Франківщині. До неї були залучені лікарі та посадовці медико-соціальної експертної комісії з Івано-Франківської області", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що схему організували батько та син, які є лікарями. До цього вони залучили медиків та керівництво міської МСЕК.

Протягом року зловмисники допомагали встановити "інвалідність" щонайменше десятьом ухилянтам. Свої послуги вони оцінювали в 10 500 доларів.

Затримання лікарів та посадовців МСЕК на Прикарпатті
Затримання лікарів та посадовців МСЕК. Фото: ДБР 

У ДБР зазначають, що у квітні 2024 року до лікаря за консультацією звернувся знайомий через проблеми із серцем.

"Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовиться з посадовцями МСЕК щодо призначення йому III групи інвалідності", — йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті ухилянтам оформлювали фейкову інвалідність
Затримання лікарів та посадовців МСЕК. Фото: ДБР 

Працівники ДБР затримали зловмисників після ухвалення рішення МСЕК та отримання грошей. Їм оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди.

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Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителька Одеси за гроші допомагала чоловікам отримувати статус особи з інвалідністю та ухилятися від військової служби.

Раніше у Києві суд розглянув справу чоловіка, який організував незаконну схему для військовозобов'язаних. Він виготовляв підроблені документи, що дозволяли чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

ДБР лікарі особа з інвалідністю ухилянти МСЕК Прикарпаття

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