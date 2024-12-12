На Прикарпатье врачи и МСЭК оформляли фиктивные инвалидности уклонистам

Задержание врачей и должностных лиц МСЭК. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований на Прикарпатье разоблачило врачей и чиновников медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которые помогали уклонистам. Они оформляли фейковые инвалидности мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в четверг, 12 декабря.

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Помощь уклонистам на Прикарпатье

"Очередную схему оформления фиктивных справок об инвалидности работники ГБР заблокировали на Ивано-Франковщине. К ней были привлечены врачи и должностные лица медико-социальной экспертной комиссии из Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении.

Известно, что схему организовали отец и сын, которые являются врачами. К этому они привлекли медиков и руководство городской МСЭК.

В течение года злоумышленники помогали установить "инвалидность" по меньшей мере десяти уклонистам. Свои услуги они оценивали в 10 500 долларов.

Задержание врачей и должностных лиц МСЭК. Фото: ГБР

В ГБР отмечают, что в апреле 2024 года к врачу за консультацией обратился знакомый из-за проблем с сердцем.

"Медик направил его на обследование к своему отцу в областную больницу. Врач предложил мужчине быстро оформить группу инвалидности, даже без необходимой госпитализации. Медик заверил, что за деньги сможет договориться с чиновниками МСЭК о назначении ему III группы инвалидности", — говорится в сообщении

Задержание врачей и должностных лиц МСЭК. Фото: ДБР

Сотрудники ГБР задержали злоумышленников после принятия решения МСЭК и получения денег. Им объявили подозрение в получении неправомерной выгоды.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, жительница Одессы за деньги помогала мужчинам получать статус лица с инвалидностью и уклоняться от военной службы.

Ранее в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, организовавшего незаконную схему для военнообязанных. Он делал поддельные документы, позволявшие мужчинам призывного возраста выезжать за границу.