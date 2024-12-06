На Закарпатті затримали шахрая, який виготовляв фальшиві документи для ухилянтів

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

На Закарпатті чоловік налагодив шахрайську схему для ухилянтів. Він самостійно друкував їм "документи" про виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у Facebook.

Читайте також:

Фейкові документи для ухилянтів

"Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо шахрайських дій, у вчиненні яких обвинувачується 32-річний мешканець Рахівщини", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Правоохоронці встановили, що шахрай пропонував військовозобов’язаним чоловікам виключення з військового обліку за станом здоров’я. Відомо, що він представлявся працівником ТЦК.

За 18 тисяч доларів підозрюваний обіцяв видати військовозобов'язаним фальшиві посвідчення про непридатність до служби через проблеми зі здоров'ям. Після отримання коштів він надавав клієнтам підроблені документи, які він виготовляв самостійно за допомогою звичайного принтера. Зловмисника було затримано одразу після того, як він отримав гроші від чергового клієнта.

Гроші та "документи". Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Чоловіку оголосили підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах та підроблення документа, яке видається та посвідчується установою, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа.

"Наразі матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Відповідно до санкції інкримінованих статей, обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловіка, який працював формувальником деталей на підприємстві "Рубікон-інтер" у Дрогобичі, затримали за спроби незаконно переправляти військовозобов'язаних за кордон.

Раніше у Харкові 31-річний чоловік письмово відмовився від мобілізації, посилаючись на свої релігійні переконання. За цей вчинок його було притягнуто до кримінальної відповідальності.