На Закарпатье задержали мошенника, который изготавливал фальшивые документы для уклонистов

На Закарпатье мошенник печатал "документы" для уклонистов
На Закарпатье мужчина наладил мошенническую схему для уклонистов. Он самостоятельно печатал им "документы" об исключении с воинского учета по состоянию здоровья.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области в Facebook.
Фейковые документы для уклонистов
"Следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области завершили досудебное расследование по делу о мошеннических действиях, в совершении которых обвиняется 32-летний житель Раховщины", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что мошенник предлагал военнообязанным мужчинам исключение из воинского учета по состоянию здоровья. Известно, что он представлялся работником ТЦК.
За 18 тысяч долларов подозреваемый обещал выдать военнообязанным фальшивые удостоверения о непригодности к службе из-за проблем со здоровьем. После получения средств он предоставлял клиентам поддельные документы, которые он изготавливал самостоятельно с помощью обычного принтера. Злоумышленник был задержан сразу после того, как он получил деньги от очередного клиента.
Мужчине объявили подозрение за мошенничество, совершенное в крупных размерах и подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его другим лицом и сбыт такого документа.
"Сейчас материалы уголовного производства направлены для судебного рассмотрения. Согласно санкции инкриминируемых статей, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении
Напомним, мужчину, работавшего формировщиком деталей на предприятии "Рубикон-интер" в Дрогобыче, задержали за попытки незаконно переправлять военнообязанных за границу.
Ранее в Харькове 31-летний мужчина письменно отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения. За этот поступок он был привлечен к уголовной ответственности.
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