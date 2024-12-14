Уклонисты пытались пересечь границу в Венгрию в багажнике с овощами

Уклонисты в багажнике. Фото: ГПСУ

Восемь уклонистов хотели попасть в Венгрию в багажнике с овощами. Водителя и "пассажиров" задержали пограничники.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram в субботу, 14 декабря.

Читайте также:

Попытка пересечения границы в багажнике

Пограничники остановили микроавтобус, который хотел попасть в Венгрию. Автомобилем управлял 63-летний житель Закарпатья, который заявлял, что везет только овощи.

"Однако во время транспортного осмотра оказалось, что за двойной стенкой пряталось восемь мужчин из разных регионов Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 45-летний гражданин Молдовы организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины.

Также на Прикарпатье разоблачили врачей и должностных лиц МСЭК, способствовавших уклонению от мобилизации. Они оформляли поддельные справки об инвалидности.