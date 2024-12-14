Уклонисты пытались пересечь границу в Венгрию в багажнике с овощами

Уклонисты хотели выехать из Украины в багажнике с овощами — видео
Восемь уклонистов хотели попасть в Венгрию в багажнике с овощами. Водителя и "пассажиров" задержали пограничники.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram в субботу, 14 декабря.
Попытка пересечения границы в багажнике
Пограничники остановили микроавтобус, который хотел попасть в Венгрию. Автомобилем управлял 63-летний житель Закарпатья, который заявлял, что везет только овощи.
"Однако во время транспортного осмотра оказалось, что за двойной стенкой пряталось восемь мужчин из разных регионов Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 45-летний гражданин Молдовы организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины.
Также на Прикарпатье разоблачили врачей и должностных лиц МСЭК, способствовавших уклонению от мобилизации. Они оформляли поддельные справки об инвалидности.
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