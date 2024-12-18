Пограничники обнаружили в Тисе очередного утопленника

Пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Румынские пограничники во вторник, 17 декабря, обнаружили тело человека в реке Тиса. Им оказался 39-летний гражданин Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 18 декабря.

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"Вчера пограничники получили от румынских коллег информацию об обнаружении в реке тела человека", — говорится в сообщении.

Так, погибшим оказался 39-летний мужчина из Киевской области. Его тело мужчины находилось в пяти метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

Тело мужчины. Фото: ГПСУ

В ГПСУ предполагают, что мужчина мог стать жертвой организаторов незаконных переправ, которые делают это за деньги.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, гражданин Молдовы приговорен к восьми годам заключения из-за незаконной переправки украинцев через границу.

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