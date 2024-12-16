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Молдованина засудили за незаконну переправу українців за кордон

16 грудня 2024 21:13
Катерина Османська - Редактор
Ухилянти в Україні - як їх переправляють за кордон
Чоловіки на переправі. Ілюстративне фото: bihus.info
Катерина Османська - Редактор

Громадянина Молдови засудили до 8 років ув'язнення. Таке покарання він отримав за незаконне переправлення українців через кордон.

Про це йдетья у вироку Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області.

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Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав винним громадянина Молдови, який організував нелегальне переправлення семи громадян України через державний кордон. Вирок ухвалено 11 грудня.  

Обвинуваченого затримали 8 вересня 2023 року на березі річки Дністер разом із групою чоловіків, які готувалися до переправлення на гумовому човні. Один із його "клієнтів" заздалегідь повідомив поліцію про заплановану спробу нелегального перетину кордону та співпрацював із правоохоронцями, передаючи геолокацію через Telegram.  

Деталі злочину  

За словами обвинуваченого, він погодився переправляти людей через кордон за винагороду — по 200 євро з кожного. Організатором схеми виступив чоловік із Молдови, який керував процесом через Telegram, надаючи координати. Група чоловіків дві ночі ховалася в лісі, перш ніж намагатися дістатися до річки.  

Чотири з семи затриманих "клієнтів" розповіли слідчим, що їх обіцяли провести за кордон за 2-3 тисячі доларів кожному. Гроші мали бути передані після успішного переправлення. Спочатку їм обіцяли суходільний маршрут, однак згодом довелося погоджуватися на переправу човном.  

Результати суду  

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Водночас встановлено, що він ухилявся від судових засідань, перебуваючи в розшуку з серпня 2024 року, а також звільнився з-під варти під заставу.  

Суд засудив чоловіка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це перше кримінальне правопорушення обвинуваченого, однак суд врахував тяжкість злочину та обставини справи.  

Нагадаємо, на Одещині прикордонники врятували ухилянтів. На них напали дикі звірі.

Також ми розповідали про одесита, який пішки перетнув кордон. Він опублікував це на відео.

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