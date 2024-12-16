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Молдаванина засудили за незаконную переправу украинцев за границу

16 декабря 2024 21:13
Катерина Османская - Редактор
Уклонисты в Украине – как их переправляют за границу
Мужчины на переправе. Иллюстративное фото: bihus.info
Катерина Османская - Редактор

Гражданин Молдовы приговорили к 8 годам заключения. Такое наказание он получил за незаконную переправку украинцев через границу.

Об этом идет в приговоре Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области.

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Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области признал виновным гражданина Молдовы, организовавшего нелегальную переправку семи граждан Украины через государственную границу.

Обвиняемый был задержан 8 сентября 2023 года на берегу реки Днестр вместе с группой мужчин, которые готовились к переправке на резиновой лодке.

Детали преступления

По словам обвиняемого, он согласился переправлять людей через границу за вознаграждение — по 200 евро с каждого.

Четыре из семи задержанных "клиентов" рассказали следователям, что их обещали провести за границу за 2-3 тысячи долларов каждому. Деньги должны были быть переданы после успешной переправки.

Результаты суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. В то же время установлено, что он уклонялся от судебных заседаний, находясь в розыске с августа 2024 года, а также уволился из-под стражи под залог.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это первое уголовное правонарушение обвиняемого, однако суд учел тяжесть преступления и обстоятельства дела.

Напомним, в Одесской области пограничники спасли уклонистов. На них напали дикие звери.

Также мы рассказывали об одессите, который пешком пересек границу. Он опубликовал это на видео.

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