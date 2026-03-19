У Ставропіллі під атаками дронів опинився хімкомбінат "Азот"

Підприємство "Азот". Фото: росЗМІ

У Ставропольському краї в Росії у ніч на 19 березня відбивали масовану атаку безпілотників, під ударом опинилася промзона Невинномиська. Відомо, що падіння уламків у Кочубеївському окрузі постраждала жінка, а в самому Невинномиську зафіксували пошкодження будівель.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення росіян у соцмережах.

Читайте також:

У Ставропольському краї після масованої атаки безпілотників, як заявила місцева влада, пошкоджень важливої інфраструктури не зафіксували. Водночас без наслідків не обійшлося. У Кочубеївському окрузі уламки БпЛА впали на приватний будинок, унаслідок чого постраждала жінка. За словами губернатора, її життю нічого не загрожує, зараз із нею працюють медики.

Повідомлення в соцмережі про тривогу та вибухи. Фото: скриншот

Окремо про наслідки повідомили в Невинномиську. Там уламки пошкодили фасади та вибили скління в кількох будівлях. Міські служби вже почали відновлювальні роботи.

Під час атаки губернатор краю заявив, що безпілотники прямували на промислову зону Невинномиська. За його словами, сили нібито ППО відбивали удар, частину літальних апаратів було збито.

Відомо, що саме в цьому місті розташований хімкомбінат "Азот", який уже неодноразово опинявся під атаками.

За даними росЗМІ, до цього завод атакували й раніше: в січні 2026 року, у грудні 2025 року та в серпні 2025 року. Також місцеві жителі заявляли про атаку на "Азот" у ніч на 25 липня 2025 року та 14 червня.

Тоді по території АТ "Невинномиський Азот" вдарили 13 безпілотників. У результаті були пошкоджені двері, вікна та приміщення одного з цехів. Крім того, постраждали дах їдальні та протидроновий захист підприємства.

Також відомо, що два підприємства "Єврохіму", а саме Невинномиський азотний завод і "Новомосковський Азот" з 2022 по 2024 рік відправили на завод імені Свердлова в Дзержинську щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти. Ці речовини використовують для виробництва октогену та гексогену, а вони, своєю чергою, застосовуються у виготовленні артилерійських снарядів.

Кілька днів тому дрони атакували в Росії у місті Стара Русса ремонтний завод, де могли перебувати літаки типу А-50. Також у березні дрони СБУ атакували нафтоперекачувальнгу станцію в Краснодарському краї Росії. Відомо, що дана НПС є найбільшим нафтовузлом на півдні Росії.