В Ставрополье под атаками дронов оказался химкомбинат "Азот"

Предприятие "Азот". Фото: росСМИ

В Ставропольском крае в России в ночь на 19 марта отражали массированную атаку беспилотников, под ударом оказалась промзона Невинномысска. Известно, что от падения обломков в Кочубеевском округе пострадала женщина, а в самом Невинномысске зафиксировали повреждения зданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на сообщения россиян в соцсетях.

В Ставропольском крае после массированной атаки беспилотников, как заявили местные власти, повреждений важной инфраструктуры не зафиксировали. В то же время без последствий не обошлось. В Кочубеевском округе обломки БпЛА упали на частный дом, в результате чего пострадала женщина. По словам губернатора, ее жизни ничего не угрожает, сейчас с ней работают медики.

Сообщения в соцсети о тревоге и взрывах. Фото: скриншот

Отдельно о последствиях сообщили в Невинномысске. Там осколки повредили фасады и выбили остекление в нескольких зданиях. Городские службы уже начали восстановительные работы.

Во время атаки губернатор края заявил, что беспилотники направлялись на промышленную зону Невинномысска. По его словам, силы якобы ПВО отражали удар, часть летательных аппаратов была сбита.

Известно, что именно в этом городе расположен химкомбинат "Азот", который уже неоднократно оказывался под атаками.

По данным росСМИ, до этого завод атаковали и раньше: в январе 2026 года, в декабре 2025 года и в августе 2025 года. Также местные жители заявляли об атаке на "Азот" в ночь на 25 июля 2025 года и 14 июня.

Тогда по территории АО "Невинномысский Азот" ударили 13 беспилотников. В результате были повреждены двери, окна и помещения одного из цехов. Кроме того, пострадали крыша столовой и противодроновая защита предприятия.

Также известно, что два предприятия "Еврохима", а именно Невинномысский азотный завод и "Новомосковский Азот" с 2022 по 2024 год отправили на завод имени Свердлова в Дзержинске не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти 5 тысяч тонн азотной кислоты. Эти вещества используют для производства октогена и гексогена, а они, в свою очередь, применяются в изготовлении артиллерийских снарядов.

Несколько дней назад дроны атаковали в России в городе Старая Русса ремонтный завод, где могли находиться самолеты типа А-50. Также в марте дроныСБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае России. Известно, что данная НПС является крупнейшим нефтеузлом на юге России.