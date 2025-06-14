Дроны атаковали химический завод в Ставропольском крае РФ

Дроны атаковали химический завод в России — видео и детали
В ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России. В частности, дроны поразили предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ.
Об этом информируют российские Telegram-каналы и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Дроны атаковали Ставропольский край РФ — что удалось поразить
Итак, в ночь на 14 июня беспилотники атаковали предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ.
Отмечается, что это предприятие является крупнейшим в России производителем азотных удобрений и аммиака, входящим в группу "ЕвроХим".
Общие производственные мощности составляют более 1 миллиона тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры в год. Производство карбамида достигает 0,89 миллиона тонн в год.
"Зафиксировано падение обломков в промышленной зоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории", — заявил губернатор Ставропольского края.
Напомним, что недавно на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.
Также недавно украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса РФ — технопарк "Резонит".
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