Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї РФ

Дрони атакували хімічний завод в Росії — відео та деталі
У ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії. Зокрема, дрони уразили підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.
Про це інформують російські Telegram-канали та губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров.
Дрони атакували Ставропольський край РФ — що вдалося уразити
Отже, у ніч на 14 червня, безпілотники атакували підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.
Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи "ЄвроХім".
Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.
"Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території", — заявив губернатор Ставропольського краю.
Нагадаємо, що нещодавно на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.
Також нещодавно українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ — технопарк "Резоніт".
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