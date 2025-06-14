Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї РФ

Горить завод в Росії. Фото: РосЗМІ

У ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії. Зокрема, дрони уразили підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.

Про це інформують російські Telegram-канали та губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров.

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Отже, у ніч на 14 червня, безпілотники атакували підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи "ЄвроХім".

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

"Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території", — заявив губернатор Ставропольського краю.

Нагадаємо, що нещодавно на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.

Також нещодавно українські військові уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ — технопарк "Резоніт".