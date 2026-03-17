В Росії атакували завод, де могли перебувати літаки А-50
У місті Стара Русса Новгородської області Росії вночі, 17 березня, атакували 123-й авіаційний ремонтний завод, де, за даними російських моніторингових авіаційних каналів, могли перебувати два літаки А-50. Це підприємство працює з військово-транспортною авіацією російських повітряно-космічних сил і займається ремонтом та модернізацією низки літаків, двигунів і авіаційних систем.
Про це повідомляє Новини.LIVE цитуючи повідомлення із соцмереж, де повідомляли про вибухи та атаку.
В Старій Руссі атакували завод, де ремонтують та виробляють військові літаки
Відомо, що атакований завод працює з літаками Іл-76, Іл-78 і Л-410, а також ремонтує авіаційні двигуни Д-30КП, АІ-20, допоміжні силові установки ТГ-16М і повітряні гвинти АВ-68 та АВ-72. Тобто цепідприємство, яке забезпечує справність і відновлення техніки, важливої для російської військової авіації. Орієнтовно дальність атаки становить близько 651 кілометр від кордону України.
Окрему увагу до удару привернули повідомлення російських моніторингових авіаційних каналів про те, що на території заводу могли перебувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Саме ці борти відіграють ключову роль у системі повітряного контролю РФ, оскільки використовуються для виявлення повітряних цілей, координації дій авіації та підтримки роботи протиповітряної оборони на значній відстані.
Офіційно російська влада вибухи та атаку на завод не коментувала. Проте, у соцмережах росіяни скаржилися на гучні вибухи в Старій Руссі та заявляли, що є влучання у перший цез АРЗ. Атака була здійснена нібито дронами. На місці працюють екстренні служби.
Кілька днів тому дрони СБУ успішно вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії на півдні. Також вдалося вразити аеропорт в окупованому Росією Донецьку, звідки російські війська регулярно запускають дрони-камікадзе по Україні.
На початку місяця СБУ вдарила по порту у Новоросійську, внаслідок якої російські війська втратили цінну та рідкісну військову техніку.
