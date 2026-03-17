В Росії атакували завод, де могли перебувати літаки А-50

Літак на заводі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У місті Стара Русса Новгородської області Росії вночі, 17 березня, атакували 123-й авіаційний ремонтний завод, де, за даними російських моніторингових авіаційних каналів, могли перебувати два літаки А-50. Це підприємство працює з військово-транспортною авіацією російських повітряно-космічних сил і займається ремонтом та модернізацією низки літаків, двигунів і авіаційних систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE цитуючи повідомлення із соцмереж, де повідомляли про вибухи та атаку.

Відомо, що атакований завод працює з літаками Іл-76, Іл-78 і Л-410, а також ремонтує авіаційні двигуни Д-30КП, АІ-20, допоміжні силові установки ТГ-16М і повітряні гвинти АВ-68 та АВ-72. Тобто цепідприємство, яке забезпечує справність і відновлення техніки, важливої для російської військової авіації. Орієнтовно дальність атаки становить близько 651 кілометр від кордону України.

Відстань від кордону України до Старої Русси. Фото: скриншот

Окрему увагу до удару привернули повідомлення російських моніторингових авіаційних каналів про те, що на території заводу могли перебувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Саме ці борти відіграють ключову роль у системі повітряного контролю РФ, оскільки використовуються для виявлення повітряних цілей, координації дій авіації та підтримки роботи протиповітряної оборони на значній відстані.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Офіційно російська влада вибухи та атаку на завод не коментувала. Проте, у соцмережах росіяни скаржилися на гучні вибухи в Старій Руссі та заявляли, що є влучання у перший цез АРЗ. Атака була здійснена нібито дронами. На місці працюють екстренні служби.

Кілька днів тому дрони СБУ успішно вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії на півдні. Також вдалося вразити аеропорт в окупованому Росією Донецьку, звідки російські війська регулярно запускають дрони-камікадзе по Україні.

На початку місяця СБУ вдарила по порту у Новоросійську, внаслідок якої російські війська втратили цінну та рідкісну військову техніку.