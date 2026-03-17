Главная Новости дня В России атаковали завод, где могли находиться самолеты А-50

В России атаковали завод, где могли находиться самолеты А-50

Дата публикации 17 марта 2026 11:18
Самолет на заводе. Фото иллюстративное: росСМИ

В городе Старая Русса Новгородской области России ночью, 17 марта, атаковали 123-й авиационный ремонтный завод, где, по данным российских мониторинговых авиационных каналов, могли находиться два самолета А-50. Это предприятие работает с военно-транспортной авиацией российских воздушно-космических сил и занимается ремонтом и модернизацией ряда самолетов, двигателей и авиационных систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE цитируя сообщения из соцсетей, где сообщали о взрывах и атаке.

Известно, что атакованный завод работает с самолетами Ил-76, Ил-78 и Л-410, а также ремонтирует авиационные двигатели Д-30КП, АИ-20, вспомогательные силовые установки ТГ-16М и воздушные винты АВ-68 и АВ-72. То есть это предприятие, которое обеспечивает исправность и восстановление техники, важной для российской военной авиации. Ориентировочно дальность атаки составляет около 651 километр от границы Украины.

Стара Русса завод
Расстояние от границы Украины до Старой Руссы. Фото: скриншот

Отдельное внимание к удару привлекли сообщения российских мониторинговых авиационных каналов о том, что на территории завода могли находиться два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Именно эти борта играют ключевую роль в системе воздушного контроля РФ, поскольку используются для обнаружения воздушных целей, координации действий авиации и поддержки работы противовоздушной обороны на значительном расстоянии.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Официально российские власти взрывы и атаку на завод не комментировали. Однако, в соцсетях россияне жаловались на громкие взрывы в Старой Руссе и заявляли, что есть попадание в первый цех АРЗ. Атака была осуществлена якобы дронами. На месте работают экстренные службы.

Несколько дней назад дроны СБУ успешно ударили по одному из крупнейших НПЗ в России на юге. Также удалось поразить аэропорт в оккупированном Россией Донецке, откуда российские войска регулярно запускают дроны-камикадзе по Украине.

В начале месяца СБУ ударила по порту в Новороссийске, в результате которой российские войска потеряли ценную и редкую военную технику.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
