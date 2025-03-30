Масові протести у Стамбулі — 2,2 мільйона людей вийшли на мітинг проти Ердогана

Мітинг у Стамбулі. Фото: REUTERS/Umit Bektas

У Стамбулі, Туреччина, 2,2 мільйона людей вийшли на мітинг проти президента Реджепа Тайїпа Ердогана 29 березня. Вони закликали захищати демократію після арешту мера Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє The times of Israel.

Читайте також:

Мітинг у Стамбулі

Лідер головної опозиційної партії CHP Озгюр Озел зазначив, що в натовпі було 2,2 мільйона людей.

"Я не боюся. У мене лише одне життя, і я готова пожертвувати ним заради цієї країни", — сказала 82-річна жінка на акції.

Мітинг у Стамбулі. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Вона наголосила, що вважає Імамоглу чесною людиною та тим, хто врятує Туреччину.

Масові протести розпочалися із затримання мера 19 березня. Вони викликали репресивну реакцію уряду, яка була різко засуджена правозахисними групами і викликала критику інших країн.

"Ми сьогодні тут заради нашої батьківщини. Ми, народ, обираємо наших правителів. Ми підтримуємо нашого мера Імамоглу", — сказала 17-річна учасниця акції.

За її словами, протестувальники ніколи не будуть залякані насильством або сльозогінним газом.

Ще один 78-річний учасник зазначив, що приєднався до мітингів чотири дні тому разом зі студентами університету.

"Немає іншого шляху, окрім як продовжувати боротьбу", — наголосив він.

Мітинг у Стамбулі. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Крім того, серед учасників акції протесту були дружина Імамоглу Ділек і їхні діти, а також його батьки.

Лідер опозиції наголосив, що суботні мітинги стануть щотижневими подіями в містах Туреччини поряд із щотижневою демонстрацією в Стамбулі в середу ввечері.

"Якщо ми не зупинимо цю спробу перевороту, це означатиме кінець виборчих урн", — додав він.

Нагадаємо, 19 березня у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинувачують у вимаганні, хабарництві, шахрайстві і махінаціях на торгах.

А 23 березня суд вирішив арештувати його на період, допоки триватиме досудове розслідування.