Массовые протесты в Стамбуле — 2,2 миллиона человек вышли на митинг против Эрдогана

Митинг в Стамбуле. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Стамбуле, Турция, 2,2 миллиона человек вышли на митинг против президента Реджепа Тайипа Эрдогана 29 марта. Они призвали защищать демократию после ареста мэра Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает The times of Israel.

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Митинг в Стамбуле

Лидер главной оппозиционной партии CHP Озгюр Озел отметил, что в толпе было 2,2 миллиона человек.

"Я не боюсь. У меня только одна жизнь, и я готова пожертвовать ею ради этой страны", — сказала 82-летняя женщина на акции.

Митинг в Стамбуле. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Она подчеркнула, что считает Имамоглу честным человеком и тем, кто спасет Турцию.

Массовые протесты начались с задержания мэра 19 марта. Они вызвали репрессивную реакцию правительства, которая была резко осуждена правозащитными группами и вызвала критику других стран.

"Мы сегодня здесь ради нашей родины. Мы, народ, выбираем наших правителей. Мы поддерживаем нашего мэра Имамоглу", — сказала 17-летняя участница акции.

По ее словам, протестующие никогда не будут запуганы насилием или слезоточивым газом.

Еще один 78-летний участник отметил, что присоединился к митингам четыре дня назад вместе со студентами университета.

"Нет другого пути, кроме как продолжать борьбу", — подчеркнул он.

Митинг в Стамбуле. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Кроме того, среди участников акции протеста были жена Имамоглу Дилек и их дети, а также его родители.

Лидер оппозиции подчеркнул, что субботние митинги станут еженедельными событиями в городах Турции, наряду с еженедельной демонстрацией в Стамбуле в среду вечером.

"Если мы не остановим эту попытку переворота, это будет означать конец избирательных урн", — добавил он.

Напомним, 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на торгах.

А 23 марта суд решил арестовать его на период, пока будет продолжаться досудебное расследование.