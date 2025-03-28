Протестувальник у костюмі покемона дуже сподобався користувачам соцмереж

Пікачу на протестах у Стамбулі. Фото: Соцмережі

Соцмережі буквально вибухнули новим відео з турецьких протестів, на яких людина в костюмі популярного персонажа Пікачу бере в них участь. При всьому трагізмі ситуації людям сподобався кумедний ролик, де Пікачу тікає від поліції.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Pikachu da gazdan etkilenenler arasındaydı: "Not today!" pic.twitter.com/w3AlZUjr0o — Haber Report (@HaberReport) March 27, 2025

На жаль, поки що невідомо, хто з протестувальників ховається в костюмі Пікачу. Але, судячи з численних роликів, у нього є підтримка іншого персонажа, який супроводжує Пікачу, тримаючи в руках прапор Туреччини.

Демонстрант у костюмі Пікачу приєднався до тисяч протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити обурення через арешт мера Стамбула, який є найбільшим політичним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана. За словами офіційних осіб, наразі заарештовано майже 1900 осіб.

Раніше повідомлялось, що у Туреччині суд виніс вирок у справі щодо міського голови Стамбула Екрема Імамоглу. Відтак, ухвалено рішення взяти мера під варту.

Нагадаємо, що мера Імамоглу затримали під час масштабної спецоперації з викриття злочинної організації.