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Пикачу на протестах в Стамбуле "разорвал" соцсети

28 марта 2025 06:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Протестующий в костюме покемона очень понравился пользователям соцсетей
Пикачу на протестах в Стамбуле. Фото: Соцсети
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Соцсети буквально взорвались новым видео с турецких протестов, на которых человек в костюме популярного персонажа Пикачу принимает в них участие. При всем трагизме ситуации людям понравился забавный ролик, где Пикачу убегает от полиции.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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К сожалению, пока неизвестно, кто из протестующих скрывается в костюме Пикачу. Но, судя по многочисленным роликам, у него есть поддержка другого персонажа, который сопровождает Пикачу, держа в руках флаг Турции.

Демонстрант в костюме Пикачу присоединился к тысячам протестующих, которые вышли на улицы, чтобы выразить возмущение из-за ареста мэра Стамбула, который является крупнейшим политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам официальных лиц, сейчас арестованы почти 1900 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции суд вынес приговор по делу в отношении городского головы Стамбула Экрема Имамоглу. Следовательно, принято решение взять мэра под стражу.

Напомним, что мэра Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации.

Турция протесты Реджеп Эрдоган политики Стамбул
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