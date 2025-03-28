Протестующий в костюме покемона очень понравился пользователям соцсетей

Пикачу на протестах в Стамбуле. Фото: Соцсети

Соцсети буквально взорвались новым видео с турецких протестов, на которых человек в костюме популярного персонажа Пикачу принимает в них участие. При всем трагизме ситуации людям понравился забавный ролик, где Пикачу убегает от полиции.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Pikachu da gazdan etkilenenler arasındaydı: "Not today!" pic.twitter.com/w3AlZUjr0o - Haber Report (@HaberReport) 27 марта 2025 г.

К сожалению, пока неизвестно, кто из протестующих скрывается в костюме Пикачу. Но, судя по многочисленным роликам, у него есть поддержка другого персонажа, который сопровождает Пикачу, держа в руках флаг Турции.

Демонстрант в костюме Пикачу присоединился к тысячам протестующих, которые вышли на улицы, чтобы выразить возмущение из-за ареста мэра Стамбула, который является крупнейшим политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам официальных лиц, сейчас арестованы почти 1900 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции суд вынес приговор по делу в отношении городского головы Стамбула Экрема Имамоглу. Следовательно, принято решение взять мэра под стражу.

Напомним, что мэра Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации.