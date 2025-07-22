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Головна Новини дня У США звернулися до Китаю через підтримку Росії — що сказали

У США звернулися до Китаю через підтримку Росії — що сказали

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:48
Посол США в НАТО закликав Китай припинити підтримку війни Росії
Метью Вітакер. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер звернувся до Китаю через підтримку російського режиму та військових зусиль Кремля. За його словами, Пекін повинен припинити "субсидування війни" в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 22 липня.

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Китай може зіткнутися з санкціями

Вітакер зауважив, що у випадку, якщо Китай не припинить "субсидування війни", то може зіткнутися з санкціями від лідера США Дональда Трампа. 

За його словами, Білий дім запровадить вторинні тарифи проти всіх країн, які купують енергоресурси Росії, якщо Кремль протягом декількох тижнів не погодиться на мирну угоду.

Вітакер зазначив, що Китай вважає, що "веде опосередковану війну через Росію". Крім того, деякі заяви Пекіну показують, що країна хоче втягувати США та союзників у війну в Україні.

"Ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть зайняти Сполучені Штати та наших союзників цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших наших стратегічних викликах. Я вважаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно дорікнути за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", — додав він.

Нагадаємо, командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич заявив, що країни Європи та США мають уже зараз серйозно готуватися до можливої майбутньої війни з Китаєм і Росією.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує влаштувати зустріч з Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

США санкції війна Китай Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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