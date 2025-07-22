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В США обратились к Китаю из-за поддержки России — что сказали

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:48
Посол США в НАТО призвал Китай прекратить поддержку войны России
Мэтью Уитакер. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер обратился к Китаю из-за поддержки российского режима и военных усилий Кремля. По его словам, Пекин должен прекратить "субсидирование войны" в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 22 июля.

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Китай может столкнуться с санкциями

Уитакер отметил, что в случае, если Китай не прекратит "субсидирование войны", то может столкнуться с санкциями от лидера США Дональда Трампа.

По его словам, Белый дом введет вторичные тарифы против всех стран, которые покупают энергоресурсы России, если Кремль в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение.

Уитакер отметил, что Китай считает, что ведет "ведет опосредованную войну через Россию". Кроме того, некоторые заявления Пекина показывают, что страна хочет втягивать США и союзников в войну в Украине.

"Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических вызовах. Я считаю, что Китай просчитался. Я думаю, что их нужно упрекнуть за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", — добавил он.

Напомним, командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил, что страны Европы и США должны уже сейчас серьезно готовиться к возможной будущей войне с Китаем и Россией.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

США санкции война Китай Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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