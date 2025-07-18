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Головна Новини дня У НАТО закликають готуватися до війни з Росією та Китаєм

У НАТО закликають готуватися до війни з Росією та Китаєм

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Дата публікації: 18 липня 2025 21:41
Командувач сил НАТО у Європі попередив про загрозу нової війни
Командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич. Фото: Air & Space Forces Magazine

Новий командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич заявив, що Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. За його словами, лідер КНР збирається напасти на Тайвань та "змусить Росію" атакувати НАТО.

Про це пише BILD у п'ятницю, 18 липня.

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На думку Гринкевича, країни ЄС та США мають максимум два з половиною роки, аби підготуватися до війни проти Росії та Китаю. Він уточнив, що роком великої кризи стане 2027 рік.

Так, командувач НАТО прогнозує, що Сі Цзіньпін планує напад на Тайвань та водночас шукатиме шляхи, як відвернути  увагу США та НАТО від Тихоокеанського регіону. Таким чином він може змусити Росію напасти на країни-члени Альянсу.

"ЄС та США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм та Росією", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью розповів, що НАТО має план "блискавичної нейтралізації" російського міста Калінінград у випадку загрози.

На думку Президента України Володимира Зеленського, голова Білого дому Дональд Трамп може "поставити на коліна" очільника Кремля Володимира Путіна.

США Китай НАТО Європа Тайвань війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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