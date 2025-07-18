Командующий силами НАТО в Европе предупредил об угрозе новой войны

Командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич. Фото: Air & Space Forces Magazine

Новый командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил, что Европа и США должны активно готовиться к будущей войне против Китая и России. По его словам, лидер КНР собирается напасть на Тайвань и "заставит Россию" атаковать НАТО.

Об этом пишет BILD в пятницу, 18 июля.

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По мнению Гринкевича, страны ЕС и США имеют максимум два с половиной года, чтобы подготовиться к войне против России и Китая. Он уточнил, что годом большого кризиса станет 2027 год.

Так, командующий НАТО прогнозирует, что Си Цзиньпин планирует нападение на Тайвань и одновременно будет искать пути, как отвлечь внимание США и НАТО от Тихоокеанского региона. Таким образом он может заставить Россию напасть на страны-члены Альянса.

"ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией", — говорится в материале.

Напомним, командующий армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью рассказал, что НАТО имеет план "молниеносной нейтрализации" российского города Калининград в случае угрозы.

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, глава Белого дома Дональд Трамп может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.