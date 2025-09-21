Відео
У США загадково зникла українка — авто знайшли без власниці

У США загадково зникла українка — авто знайшли без власниці

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:19
У Каліфорнії загадково зникла громадянка України
Анна Коврижних. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

У Каліфорнії тривають пошуки 38-річної українки Анни Коврижних, яка чотири роки тому переїхала до США. Її бачили востаннє на початку липня, а згодом машину та кемпер знайшли покинутими на вулиці.

Про це повідомили CBS12.

Подробиці зникнення

За даними слідства, жінка зникла 5 липня під час поїздки округом Сан-Дієго. Через тиждень її автомобіль та кемпер виявили залишеними в місті Потреро. Поліція припускає, що українка могла перетнути кордон з Мексикою поблизу Текате.

Сержант шерифа Сан-Дієго Джейкоб Клепач зазначив: "Ми вважаємо, що вона просто подорожувала країною, залишила свій автомобіль у Потреро та більше не повернулася до нього".

Правоохоронці оголосили винагороду в 1000 доларів за інформацію про її місцезнаходження. Розслідування триває, але наразі жодних підтверджених слідів знайти не вдалося.

Нагадаємо, що у серпні в США було вбито українку Ірину Заруцьку.

Раніше ми також інформували, що Міністерство юстиції США висунуло  обвинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі по цьому вбивству. 

Президент США Дональд Трамп наголосив, що розраховує на найсуворіше покарання для вбивці українки Ірини Заруцької — смертну кару.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
