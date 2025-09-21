В Калифорнии загадочно исчезла гражданка Украины

Анна Коврижных. Фото: От Тарнополя до Тернополя

В Калифорнии продолжаются поиски 38-летней украинки Анны Коврижных, которая четыре года назад переехала в США. Ее видели последний раз в начале июля, а впоследствии машину и кемпер нашли брошенными на улице.

Об этом сообщили CBS12.

Подробности исчезновения

По данным следствия, женщина исчезла 5 июля во время поездки по округу Сан-Диего. Через неделю ее автомобиль и кемпер обнаружили оставленными в городе Потреро. Полиция предполагает, что украинка могла пересечь границу с Мексикой вблизи Текате.

Сержант шерифа Сан-Диего Джейкоб Клепач отметил: "Мы считаем, что она просто путешествовала по стране, оставила свой автомобиль в Потреро и больше не вернулась к нему".

Правоохранители объявили вознаграждение в 1000 долларов за информацию о ее местонахождении. Расследование продолжается, но пока никаких подтвержденных следов найти не удалось.

Напомним, что в августе в США была убита украинка Ирина Заруцкая.

Ранее мы также информировали, что Министерство юстиции США предъявило обвинение 34-летнему Декарлосу Брауну в деле по этому убийству.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на самое суровое наказание для убийцы украинки Ирины Заруцкой — смертную казнь.