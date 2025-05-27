Трамп взяв участь в заході Дня пам'яті по всіх загиблих солдатах США

Парад на честь Дня пам'яті в США. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні пройшли урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті всіх військових, що загинули під час війн, в яких брали участь Сполучені Штати. На заходах були присутні всі найвищі посадові особи країни, включно з Дональдом Трампом.

Власна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук проінформувала про основні події Дня пам'яті.

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Що відбувалось в США на Memorial Day

Основна церемонія відбулась на Національному меморіальному комплексі Арлінгтон. Там з промовою виступив президент США Дональд Трамп, який нагадав про те, що важливо пам'ятати жертви та сім'ї, які втратили близьких на війні.

З промовою також виступив і віцепрезидент Джей Ді Венс, який також нагадав про важливість Memorial Day, а міністр оборони Піт Гегсет сказав, що в цей день всім важливо згадувати героїв США.

Уляна Бойчук також проінформувала, що День пам'яті у США припадає завжди на останній понеділок травня. Таким чином багато американців знаменують це з початком літа.

Ветеранські організації цього дня наголошують на тому, що в цей день важливо вшанувати й згадати людей, які воювали.

Ще відомо, що цього дня на торгівельних платформах та в магазинах багато розпродажів саме під егідою Memorial Day — така американська комерційна традиція, яка нам не зовсім зрозуміла.

За інформацією нашої кореспондентки, під час заходів присутні провели молитву, клали квіти та ставити прапори на могилах полеглих солдатів.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що армія США активно опановує сучасні методи ведення бойових дій, зокрема із застосуванням безпілотників на прикладі України.

Раніше Україна та Штати завершили всі формальності для старту Американсько-Українського фонду відбудови в межах домовленостей щодо співпраці у сфері корисних копалин.