Угода про копалини — Україна та США запустили Фонд відбудови

Україна та США запустили фонд відбудови в межах угоди про надра
Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови в рамках угоди про корисні копалини. Останнім кроком була дипломатична нота від Америки, яку отримали сьогодні, 23 травня.
Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.
Запуск Фонду відбудови
Свириденко розповіла, що останнім кроком для запуску Фонду відбудови була дипломатична від США. Сьогодні міністерка отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.
"Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено. Дякую всім, хто зробив це можливим. Переговорній команді вдалося виконати завдання, яке поставив перед нами Президент Володимир Зеленський", — йдеться у повідомленні.
Очільниця Мінекономіки заявили, що зараз маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. За її словами, робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави.
Нагадаємо, 30 квітня Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.
Вже 8 травня Рада ратифікувала угоду з США про видобуток корисних копалин. Вона є ключовим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови, передбаченого для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів.
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