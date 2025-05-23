Угода про копалини — Україна та США запустили Фонд відбудови

Джулі Девіс та Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови в рамках угоди про корисні копалини. Останнім кроком була дипломатична нота від Америки, яку отримали сьогодні, 23 травня.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

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Запуск Фонду відбудови

Свириденко розповіла, що останнім кроком для запуску Фонду відбудови була дипломатична від США. Сьогодні міністерка отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс.

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"Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено. Дякую всім, хто зробив це можливим. Переговорній команді вдалося виконати завдання, яке поставив перед нами Президент Володимир Зеленський", — йдеться у повідомленні.

Очільниця Мінекономіки заявили, що зараз маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. За її словами, робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави.

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Скриншот допису Юлії Свириденко

Нагадаємо, 30 квітня Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Вже 8 травня Рада ратифікувала угоду з США про видобуток корисних копалин. Вона є ключовим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови, передбаченого для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів.