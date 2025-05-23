Соглашение об ископаемых — Украина и США запустили Фонд восстановления

Джули Дэвис и Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления в рамках соглашения о полезных ископаемых. Последним шагом была дипломатическая нота от Америки, которую получили сегодня, 23 мая.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

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Запуск Фонда восстановления

Свириденко рассказала, что последним шагом для запуска Фонда восстановления была дипломатическая нота от США. Сегодня министр получила ее от Временного поверенного в делах США в Украине Джули Дэвис.

"Теперь можно официально считать, что Фонд запущен. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Переговорной команде удалось выполнить задачу, которую поставил перед нами Президент Владимир Зеленский", — говорится в сообщении.

Глава Минэкономики заявили, что сейчас имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управления и инвестирования. По ее словам, работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства.

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, 30 апреля Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

Уже 8 мая Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Оно является ключевым шагом к созданию Совместного инвестиционного фонда восстановления, предусмотренного для развития добывающей промышленности и расширения доступа к стратегически важным минералам.