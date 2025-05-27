Трамп принял участие в мероприятии Дня памяти по всем погибшим солдатам США

Парад в честь Дня памяти в США. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне прошли торжественные мероприятия по случаю Дня памяти всех военных, погибших во время войн, в которых участвовали Соединенные Штаты. На мероприятиях присутствовали все высшие должностные лица страны, включая Дональда Трампа.

Собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук проинформировала об основных событиях Дня памяти.

Реклама

Читайте также:

Что происходило в США на Memorial Day

Основная церемония состоялась на Национальном мемориальном комплексе Арлингтон. Там с речью выступил президент США Дональд Трамп, который напомнил о том, что важно помнить жертвы и семьи, потерявших близких на войне.

С речью также выступил и вице-президент Джей Ди Вэнс, который также напомнил о важности Memorial Day, а министр обороны Пит Хегсет сказал, что в этот день всем важно вспоминать героев США.

Ульяна Бойчук также проинформировала, что День памяти в США приходится всегда на последний понедельник мая. Таким образом многие американцы знаменуют это с началом лета.

Ветеранские организации в этот день отмечают, что в этот день важно почтить и вспомнить людей, которые воевали.

Еще известно, что в этот день на торговых платформах и в магазинах много распродаж именно под эгидой Memorial Day — такая американская коммерческая традиция, которая нам не совсем понятна.

По информации нашего корреспондента, во время мероприятий присутствующие провели молитву, клали цветы и ставили флаги на могилах павших солдат.

Напомним, Трамп сообщил, что армия США активно осваивает современные методы ведения боевых действий, в частности с применением беспилотников на примере Украины.

Ранее Украина и Штаты завершили все формальности для старта Американско-Украинского фонда восстановления в рамках договоренностей о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.