Трамп, Гегсет та Венс прибули на Національний день памʼяті США

Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки у понеділок, 26 травня, Національний день памʼяті. На урочистості прибули лідер Штатів Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та глава Пентагону Піт Гегсет.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Національний день памʼяті США

Церемонія відбувається на Національному Меморіальному комплексі Арлінгтон.

Національний день памʼяті США. Фото: Новини.LIVE

Національний день памʼяті США. Фото: Новини.LIVE

День пам’яті — це національне свято в Сполучених Штатах Америки, яке щороку відзначають в останній понеділок травня.

Піт Гегсет з дружиною. Фото: Новини.LIVE

Воно присвячене вшануванню американських військовослужбовців, які полягли в усіх війнах і збройних конфліктах за участю США.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що армія США активно опановує сучасні методи ведення бойових дій, зокрема із застосуванням безпілотників на прикладі України.

Раніше Україна та Штати завершили всі формальності для старту Американсько-Українського фонду відбудови в межах домовленостей щодо співпраці у сфері корисних копалин.