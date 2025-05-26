Трамп, Хэгсет и Вэнс прибыли на Национальный день памяти США

Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки в понедельник, 26 мая, Национальный день памяти. На торжества прибыли лидер Штатов Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хэгсет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Национальный день памяти США

Церемония проходит на Национальном Мемориальном комплексе Арлингтон.

Национальный день памяти США. Фото: Новини.LIVE

Национальный день памяти США. Фото: Новини.LIVE

День памяти — это национальный праздник в Соединенных Штатах Америки, который ежегодно отмечают в последний понедельник мая.

Пит Хэгсет с женой. Фото: Новини.LIVE

Он посвящен чествованию американских военнослужащих, которые погибли во всех войнах и вооруженных конфликтах с участием США.

Напомним, Трамп сообщил, что армия США активно осваивает современные методы ведения боевых действий, в частности с применением беспилотников на примере Украины.

Ранее Украина и Штаты завершили все формальности для старта Американско-Украинского фонда восстановления в рамках договоренностей о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.