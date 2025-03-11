Через політику Трампа щодо мит проти інших держав американську біржу сильно лихоманить і акції падають

Торги на американському фондовому ринку. Ілюстративне фото: Reuters

На тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливої рецесії в американській економіці біржі США знервовані. Американські акції впали, біткойн впав, а показник страху на Волл-стріт досяг найвищого рівня цього року.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє CNN.

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Всі три основні індекси почали день мінусі й закрилися в мінусі. Індекс Dow закрився нижче на 890 пунктів, або 2,08%, відступивши від втрати понад 1100 пунктів в один момент.

Широкий індекс S&P 500 також знизився, впавши на 2,7%, тоді як технологічний індекс Nasdaq Composite втратив ще більше — 4%.

Власники акцій намагались їх позбутись через занепокоєння щодо впливу мит Трампа. В інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю, Трамп сказав, що економіку США чекає "перехідний період", і відмовився виключити рецесію.

Скільки втратили техногіганти

Акції технічних компаній очолили розпродаж, вплинувши на S&P 500 і затягнувши Nasdaq на територію корекції. Індекс S&P 500 знизився на 8,6% від рекордного максимуму 19 лютого.

Так звана "чудова сімка" технологічних акцій — Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla — усі були в мінусі.

Акції компанії Tesla, що належить улюбленцю Трампа — Ілону Маску, знизились на 15,4%. З початку цього року акції Tesla взагалі впали майже на 45%, повністю знецінив все зростання, якого вдалось досягти після перемоги Трампа у листопаді.

На це впливають не тільки скандальні заяви Маска, але й падіння продажів Tesla у Європі.

Раніше ми повідомляли, що у США останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. А Трамп пропонує на це американцям "закрити рота".

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп погодив запровадження мит щодо низки країн. На його думку, це дозволить Америці "знову бути великою".