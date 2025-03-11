Через політику Трампа щодо мит проти інших держав американську біржу сильно лихоманить і акції падають

У США впали акції техногігантів і навіть Tesla — причина в Трампі
На тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливої рецесії в американській економіці біржі США знервовані. Американські акції впали, біткойн впав, а показник страху на Волл-стріт досяг найвищого рівня цього року.
Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє CNN.
Яких втрат зазнали біржові індекси
Всі три основні індекси почали день мінусі й закрилися в мінусі. Індекс Dow закрився нижче на 890 пунктів, або 2,08%, відступивши від втрати понад 1100 пунктів в один момент.
Широкий індекс S&P 500 також знизився, впавши на 2,7%, тоді як технологічний індекс Nasdaq Composite втратив ще більше — 4%.
Власники акцій намагались їх позбутись через занепокоєння щодо впливу мит Трампа. В інтерв’ю, яке вийшло в ефір у неділю, Трамп сказав, що економіку США чекає "перехідний період", і відмовився виключити рецесію.
Скільки втратили техногіганти
Акції технічних компаній очолили розпродаж, вплинувши на S&P 500 і затягнувши Nasdaq на територію корекції. Індекс S&P 500 знизився на 8,6% від рекордного максимуму 19 лютого.
Так звана "чудова сімка" технологічних акцій — Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla — усі були в мінусі.
Акції компанії Tesla, що належить улюбленцю Трампа — Ілону Маску, знизились на 15,4%. З початку цього року акції Tesla взагалі впали майже на 45%, повністю знецінив все зростання, якого вдалось досягти після перемоги Трампа у листопаді.
На це впливають не тільки скандальні заяви Маска, але й падіння продажів Tesla у Європі.
Раніше ми повідомляли, що у США останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. А Трамп пропонує на це американцям "закрити рота".
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп погодив запровадження мит щодо низки країн. На його думку, це дозволить Америці "знову бути великою".
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