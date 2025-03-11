Из-за политики Трампа по пошлинам против других государств американскую биржу сильно лихорадит и акции падают

Торги на американском фондовом рынке. Иллюстративное фото: Reuters

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной рецессии в американской экономике биржи США нервозны. Американские акции упали, биткойн упал, а показатель страха на Уолл-стрит достиг самого высокого уровня этого года.

Об этом в своем аналитическом материале сообщает CNN.

Читайте также:

Какие потери понесли биржевые индексы

Все три основных индекса начали день в минусе и закрылись в минусе. Индекс Dow закрылся ниже на 890 пунктов, или 2,08%, отступив от потери более 1100 пунктов в один момент.

Широкий индекс S&P 500 также снизился, упав на 2,7%, тогда как технологический индекс Nasdaq Composite потерял еще больше - 4%.

Владельцы акций пытались от них избавиться из-за беспокойства о влиянии пошлин Трампа. В интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, Трамп сказал, что экономику США ждет "переходный период", и отказался исключить рецессию.

Сколько потеряли техногиганты

Акции технических компаний возглавили распродажу, повлияв на S&P 500 и затянув Nasdaq на территорию коррекции. Индекс S&P 500 снизился на 8,6% от рекордного максимума 19 февраля.

Так называемая "великолепная семерка" технологических акций - Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla - все были в минусе.

Акции компании Tesla, принадлежащей любимцу Трампа - Илону Маску, снизились на 15,4%. С начала этого года акции Tesla вообще упали почти на 45%, полностью обесценив весь рост, которого удалось достичь после победы Трампа в ноябре.

На это влияют не только скандальные заявления Маска, но и падение продаж Tesla в Европе.

Ранее мы сообщали, что в США в последнее время стремительно подорожали продукты в магазинах, в частности яйца. А Трамп предлагает на это американцам "закрыть рот".

Напомним, в конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласовал введение пошлин в отношении ряда стран. По его мнению, это позволит Америке "снова быть великой".