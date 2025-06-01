У Вашингтоні згадали про викрадених росіянами українських дітей

У США відбувся захід, присвячений викраденим українським дітям
Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що в Ukraine House у суботу, 31 травня, провели подію "Діти моляться за дітей". Вона спрямована на те, аби привернути увагу до теми викрадення українських дітей росіянами.
Про це Маркарова написала у Facebook.
Захід щодо українських дітей
Учасники заходу зібралися, аби привернути увагу до цієї теми та разом помолитися за українських дітей, які страждають від російської агресії проти України.
Загалом через війну загинули понад 630 дітей в Україні та майже 2000 отримали поранення. Ще понад 19,5 тисяч були силоміць депортовані до Росії чи окупованих територій.
"Цифри, що крають серце. І ми знаємо цифри набагато більше. І за кожною з них — ім’я, обличчя, життя. І надія. Тому ми не повинні зупинятись. Ми маємо зробити все, щоб наші діти мали безтурботне дитинство під мирним небом і могли мріяти про звичайні дитячі радощі", — зазначила Маркарова.
Пані посол подякувала спікерам за меседжі та незмінну підтримку:
- спецпредставнику президента США з питань України Кіту Келлогу;
- його заступнику Джону Коале;
- сенатору США Чаку Грасслі;
- директорці з аналізу конфліктів Yale Humanitarian Research Lab Кейтлін Говарт;
- виконавчій директорці Collaborative on Global Children’s Issues при Georgetown University Джилліан Хюбнер;
- представнику організації Rescue Ukraine Джеффу Абрамсу;
- представниці Українська національна жіноча ліга Америки (UNWLA) Марті Федорів.
"Вдячна всім, хто допоміг організувати подію, українській громаді та друзям України, які були сьогодні з нами!", — додала вона.
Реакція Келлога
"В Україні відбулася молитва за понад 19 500 зниклих дітей.
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський висловилися щодо цього і це є чітким пунктом обговорення в ході поточних переговорів", — зазначив Келлог.
Він зауважив, що діти є надією будь-якої нації і моральна чіткість цього питання не повинна бути предметом обговорення. Також Келлог наголосив, що українські діти мають бути повернені додому.
Нагадаємо, в Україні запровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.
А американський телеканал Fox News опублікував відеоролик, в якому закликав сприяти поверненню викрадених дітей в Україну.
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