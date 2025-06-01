У Вашингтоні згадали про викрадених росіянами українських дітей

Пані посол України в США Оксана Маркарова. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що в Ukraine House у суботу, 31 травня, провели подію "Діти моляться за дітей". Вона спрямована на те, аби привернути увагу до теми викрадення українських дітей росіянами.

Про це Маркарова написала у Facebook.

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Учасники заходу зібралися, аби привернути увагу до цієї теми та разом помолитися за українських дітей, які страждають від російської агресії проти України.

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Учасники заходу. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Загалом через війну загинули понад 630 дітей в Україні та майже 2000 отримали поранення. Ще понад 19,5 тисяч були силоміць депортовані до Росії чи окупованих територій.

"Цифри, що крають серце. І ми знаємо цифри набагато більше. І за кожною з них — ім’я, обличчя, життя. І надія. Тому ми не повинні зупинятись. Ми маємо зробити все, щоб наші діти мали безтурботне дитинство під мирним небом і могли мріяти про звичайні дитячі радощі", — зазначила Маркарова.

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Сенатор Чак Грасслі. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Пані посол подякувала спікерам за меседжі та незмінну підтримку:

спецпредставнику президента США з питань України Кіту Келлогу;

його заступнику Джону Коале;

сенатору США Чаку Грасслі;

директорці з аналізу конфліктів Yale Humanitarian Research Lab Кейтлін Говарт;

виконавчій директорці Collaborative on Global Children’s Issues при Georgetown University Джилліан Хюбнер;

представнику організації Rescue Ukraine Джеффу Абрамсу;

представниці Українська національна жіноча ліга Америки (UNWLA) Марті Федорів.

"Вдячна всім, хто допоміг організувати подію, українській громаді та друзям України, які були сьогодні з нами!", — додала вона.

Скриншот допису Маркарової

Реакція Келлога

"В Україні відбулася молитва за понад 19 500 зниклих дітей.

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський висловилися щодо цього і це є чітким пунктом обговорення в ході поточних переговорів", — зазначив Келлог.

Кіт Келлог. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Він зауважив, що діти є надією будь-якої нації і моральна чіткість цього питання не повинна бути предметом обговорення. Також Келлог наголосив, що українські діти мають бути повернені додому.

Скриншот допису Келлога

Нагадаємо, в Україні запровадили Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей.

А американський телеканал Fox News опублікував відеоролик, в якому закликав сприяти поверненню викрадених дітей в Україну.