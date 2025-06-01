В Вашингтоне вспомнили о похищенных россиянами украинских детях

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что в Ukraine House в субботу, 31 мая, провели событие "Дети молятся за детей". Оно направлено на то, чтобы привлечь внимание к теме похищения украинских детей россиянами.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Мероприятие по украинским детям

Участники мероприятия собрались, чтобы привлечь внимание к этой теме и вместе помолиться за украинских детей, которые страдают от российской агрессии против Украины.

Участники мероприятия Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Всего из-за войны погибли более 630 детей в Украине и почти 2000 получили ранения. Еще более 19,5 тысячи были силой депортированы в Россию или на оккупированные территории.

"Цифры, которые разрывают сердце. И мы знаем цифры гораздо больше. И за каждой из них — имя, лицо, жизнь. И надежда. Поэтому мы не должны останавливаться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети имели беззаботное детство под мирным небом и могли мечтать об обычных детских радостях", — отметила Маркарова.

Сенатор Чак Грассли. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Госпожа посол поблагодарила спикеров за месседжи и неизменную поддержку:

спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога;

его заместителю Джону Коале;

сенатора США Чака Грассли;

директору по анализу конфликтов Yale Humanitarian Research Lab Кейтлин Говарт;

исполнительному директору Collaborative on Global Children's Issues при Georgetown University Джиллиан Хюбнер;

представителю организации Rescue Ukraine Джеффу Абрамсу;

представительнице Украинская национальная женская лига Америки (UNWLA) Марте Федорив.

"Благодарна всем, кто помог организовать событие, украинской общине и друзьям Украины, которые были сегодня с нами!", — добавила она.

Скриншот поста Маркаровой

Реакция Келлога

"В Украине состоялась молитва за более 19 500 пропавших детей. Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский высказались по этому поводу и это является четким пунктом обсуждения в ходе текущих переговоров", — отметил Келлог.

Кит Келлог. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Он отметил, что дети являются надеждой любой нации и моральная четкость этого вопроса не должна быть предметом обсуждения. Также Келлог отметил, что украинские дети должны быть возвращены домой.

Скриншот поста Келлога

Напомним, в Украине ввели Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях.

А американский телеканал Fox News опубликовал видеоролик, в котором призвал способствовать возвращению похищенных детей в Украину.