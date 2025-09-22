Відео
Головна Новини дня У США відбудеться саміт щодо викрадених РФ дітей — названо дату

У США відбудеться саміт щодо викрадених РФ дітей — названо дату

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 19:38
Олена Зеленська проведе у Нью-Йорку саміт щодо викрадених українських дітей
Викрадені діти. Ілюстративне фото: Трибуна Бровари

Саміт щодо викрадених Росією українських дітей відбудеться уже у вівторок, 23 вересня, в Нью-Йорку. Його проведе перша леді Олена Зеленська.

Про це розповіла журналістка Уляна Бойчук повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Саміт щодо викрадених українських дітей — що відомо

"І українська громада, і делегації інших країн хочуть взяти участь у цьому саміті. Тому, що повернення українських дітей — це одна з важливих тем, з якою виступає українська делегація на полях саміту", повідомила журналістка.

Також повідомляється, що українська делегація матиме цілий блок перемовин, а виступ президента України Володимира Зеленського заплановано в перші дні дебатів.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкповів, яку інформацію РФ надала Україні щодо викрадених дітей. Кремль заявив, що деякі діти вже досягли повноліття.

Також в Україні запроваджується Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей. Україна намагається встановити особу кожної викраденої дитини.

США діти саміт депортація дітей Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
