Елена Зеленская проведет в Нью-Йорке саммит по похищенным украинским детям

Саммит по похищенным Россией украинским детям состоится уже во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке. Его проведет первая леди Елена Зеленская.

Об этом рассказала журналистка Ульяна Бойчук сообщила в эфире Вечір.LIVE.

Саммит по похищенным украинским детям — что известно

"И украинская община, и делегации других стран хотят принять участие в этом саммите. Потому, что возвращение украинских детей — это одна из важных тем, с которой выступает украинская делегация на полях саммита", — сообщила журналистка.

Также сообщается, что украинская делегация будет иметь целый блок переговоров, а выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано в первые дни дебатов.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какую информацию РФ предоставила Украине относительно похищенных детей. Кремль заявил, что некоторые дети уже достигли совершеннолетия.

Также в Украине вводится Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детей. Украина пытается установить личность каждого похищенного ребенка.