Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США состоится саммит по похищенным РФ детям — названа дата

В США состоится саммит по похищенным РФ детям — названа дата

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:38
Елена Зеленская проведет в Нью-Йорке саммит по похищенным украинским детям
Похищенные дети. Иллюстративное фото: Трибуна Бровары

Саммит по похищенным Россией украинским детям состоится уже во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке. Его проведет первая леди Елена Зеленская.

Об этом рассказала журналистка Ульяна Бойчук сообщила в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Саммит по похищенным украинским детям — что известно

"И украинская община, и делегации других стран хотят принять участие в этом саммите. Потому, что возвращение украинских детей — это одна из важных тем, с которой выступает украинская делегация на полях саммита", — сообщила журналистка.

Также сообщается, что украинская делегация будет иметь целый блок переговоров, а выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано в первые дни дебатов.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какую информацию РФ предоставила Украине относительно похищенных детей. Кремль заявил, что некоторые дети уже достигли совершеннолетия.

Также в Украине вводится Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детей. Украина пытается установить личность каждого похищенного ребенка.

США дети саммит депортация детей Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации