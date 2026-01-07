США захопила російський танкер Marinera — екіпаж постане перед американським судом

Танкер Marinera (Bella-1). Фото: Reuters

У США офіційно підтвердили затримання російського танкера Marinera (раніше відомого як Bella-1), який порушував санкційний режим щодо Венесуели. Екіпаж судна доправлять до Сполучених Штатів, де його судитимуть за порушення американського законодавства.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в середу, 7 січня.

Читайте також:

Екіпаж російського танкера Marinera судитимуть

Як повідомила речниця Білого дому, судно було затримане в Північній Атлантиці після тривалого стеження на підставі ордера Федерального суду США. Левітт наголосила, що танкер перевозив нафту в обхід американських санкцій.

"Судно сьогодні було затримане в Північній Атлантиці за ордером Федерального суду США після стеження. Це судно з тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту всупереч санкціям, і США під керівництвом цього президента цього не терпітимуть", — заявила вона.

Левітт повідомила, що танкер буде офіційно заарештований, а членів екіпажу доправлять на територію Сполучених Штатів. Там їх притягнуть до відповідальності за порушення американських законів і санкційного режиму.

Нагадаємо, 7 січня спецназ США захопив танкер під російським прапором, який перевозив нафту з Венесуели, попри санкції. Судно було перехоплене в Північній Атлантиці.

А також стало відомо, що Венесуела передасть США 50 млн барелів санкційної нафти.