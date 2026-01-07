Видео
Главная Новости дня В США будут судить экипаж захваченного российского танкера

В США будут судить экипаж захваченного российского танкера

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 20:49
США захватила российский танкер Marinera - экипаж предстанет перед американским судом
Танкер Marinera (Bella-1). Фото: Reuters

В США официально подтвердили задержание российского танкера Marinera (ранее известного как Bella-1), который нарушал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Экипаж судна доставят в Соединенные Штаты, где его будут судить за нарушение американского законодательства.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду, 7 января.

Читайте также:

Экипаж российского танкера Marinera будут судить

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, судно было задержано в Северной Атлантике после длительной слежки на основании ордера Федерального суда США. Левитт подчеркнула, что танкер перевозил нефть в обход американских санкций.

"Судно сегодня было задержано в Северной Атлантике по ордеру Федерального суда США после слежки. Это судно из теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть вопреки санкциям, и США под руководством этого президента этого не будут терпеть", — заявила она.

Левитт сообщила, что танкер будет официально арестован, а членов экипажа доставят на территорию Соединенных Штатов. Там их привлекут к ответственности за нарушение американских законов и санкционного режима.

Напомним, 7 января спецназ США захватил танкер под российским флагом, который перевозил нефть из Венесуэлы, несмотря на санкции. Судно было перехвачено в Северной Атлантике.

А также стало известно, что Венесуэла передаст США 50 млн баррелей санкционной нефти.

россия США суд нефть танкер Венесуэла
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
