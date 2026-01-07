США захватила танкер под флагом РФ — все подробности

Танкер Marinera. Фото: Reuters

США взяли под контроль нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который после смены названия и флага начал ходить под российским триколором. Операция состоялась после более чем двухнедельного преследования судна через Атлантический океан.

Об инциденте сообщили журналист Reuters Идрис Али и NBC News.

По словам Идриса Али, на танкер под российским флагом высадились американские военные и сотрудники Береговой охраны США.

В то же время американский чиновник в комментарии NBC News подтвердил, что нефтяной танкер Marinera находится под стражей США. По его словам, операцию возглавило Министерство внутренней безопасности при поддержке военнослужащих. Сейчас на борту судна находятся американские правоохранители, а руководство всей операцией осуществляет именно Министерство внутренней безопасности.

Ранее источник Reuters сообщал, что во время операции в районе находились российские военные корабли, в том числе подводная лодка. По оценке чиновника, захват танкера может существенно усилить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Известно, что судно, которое изначально имело название Bella-1, смогло проскользнуть сквозь морскую "блокаду" подсанкционных танкеров и отклонило попытки Береговой охраны США подняться на борт. После выхода из Карибского бассейна танкер сменил название на Marinera и принял российский флаг.

Sky News со ссылкой на компанию морской аналитики Windward сообщает, что судно даже нарисовало российский триколор на корпусе, пытаясь избежать захвата. Танкер был внесен в официальный реестр судов России. В ответ Москва подала дипломатический протест, требуя от США прекратить преследование, ссылаясь на международное право, которое предусматривает защиту судов государством флага.

По данным российских СМИ, во время операции вертолет, предположительно с американскими военными, пытался приземлиться на танкер для высадки десанта.

Береговая охрана США пыталась перехватить танкер с флагом РФ. Фото: Reuters

В конце декабря Береговая охрана США уже пыталась перехватить Bella-1 в Карибском море, когда судно направлялось в Венесуэлу за нефтью. Тогда танкер продемонстрировал российский флаг, после чего американские корабли отступили.

The New York Times со ссылкой на источники писало, что Россия обращалась к США с просьбой не трогать этот танкер. Соответствующий запрос, по данным издания, поступил в Госдепартамент США и Совет внутренней безопасности Белого дома в новогоднюю ночь. Впоследствии Кремль, как сообщается, направил военные корабли для прикрытия судна.

Сейчас известно, что танкер не перевозит груз, хотя ранее его использовали для транспортировки венесуэльской нефти. На момент последних сообщений судно находилось в районе между Шотландией и Исландией.

