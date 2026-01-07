США захопила танкер під прапором РФ — усі подробиці

Танкер Marinera. Фото: Reuters

США взяли під контроль нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, який після зміни назви та прапора почав ходити під російським триколором. Операція відбулася після понад двотижневого переслідування судна через Атлантичний океан.

Про інцидент повідомили журналіст Reuters Ідріс Алі та NBC News.

Реклама

Читайте також:

США захопили російський танкер Marinera

За словами Ідріса Алі, на танкер під російським прапором висадилися американські військові та співробітники Берегової охорони США.

Водночас американський чиновник у коментарі NBC News підтвердив, що нафтовий танкер Marinera перебуває під вартою США. За його словами, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців. Наразі на борту судна перебувають американські правоохоронці, а керівництво всією операцією здійснює саме Міністерство внутрішньої безпеки.

Раніше джерело Reuters повідомляло, що під час операції в районі перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен. За оцінкою чиновника, захоплення танкера може суттєво посилити напруженість у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Відомо, що судно, яке спочатку мало назву Bella-1, змогло прослизнути крізь морську "блокаду" підсанкційних танкерів і відхилило спроби Берегової охорони США піднятися на борт. Після виходу з Карибського басейну танкер змінив назву на Marinera та прийняв російський прапор.

Sky News із посиланням на компанію морської аналітики Windward повідомляє, що судно навіть намалювало російський триколор на корпусі, намагаючись уникнути захоплення. Танкер був внесений до офіційного реєстру суден Росії. У відповідь Москва подала дипломатичний протест, вимагаючи від США припинити переслідування, посилаючись на міжнародне право, яке передбачає захист суден державою прапора.

За даними російських ЗМІ, під час операції гелікоптер, імовірно з американськими військовими, намагався приземлитися на танкер для висадки десанту.

Берегова охорона США намагалася перехопити танкер з прапором РФ. Фото: Reuters

Наприкінці грудня Берегова охорона США вже намагалася перехопити Bella-1 у Карибському морі, коли судно прямувало до Венесуели за нафтою. Тоді танкер продемонстрував російський прапор, після чого американські кораблі відступили.

The New York Times із посиланням на джерела писало, що Росія зверталася до США з проханням не чіпати цей танкер. Відповідний запит, за даними видання, надійшов до Держдепартаменту США та Ради внутрішньої безпеки Білого дому в новорічну ніч. Згодом Кремль, як повідомляється, направив військові кораблі для прикриття судна.

Наразі відомо, що танкер не перевозить вантаж, хоча раніше його використовували для транспортування венесуельської нафти. На момент останніх повідомлень судно перебувало в районі між Шотландією та Ісландією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США отримають від Венесуели 50 млн барелів нафти, що потрапила під санкції.

А також стало відомо, що після угоди Вашингтону та Каракасу різко впали ціни на нафту.