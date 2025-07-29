У Вашингтоні українці вшанували пам'ять загиблих полонених від удару РФ

Акція у США вшанування пам'яті жертв в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні під Білим домом пройшла акція українців в пам'ять жертв російського удару по Оленівці. Три роки тому там загинуло понад 50 українських полонених.

Про акцію пам'яті повідомила власний кореспондент Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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За словами організаторки акції Ганни Пікули, мета полягала в тому, щоб вчергове нагадати про те, що Росія — країна-терорист. Саме через спланований удар РФ по колонії з полоненими загинуло понад 50 полонених, які захищали Маріуполь, захищали Азовсталь.

Учасники акції у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

"Ми тримаємо плакати, які закликають підходити й питати нас, щоб ми могли розповісти людям або дізнатися якісь факти, якщо їх це цікавить. І можу сказати, що людей це цікавить, вони підходять, вони питають. Багато фактів вони не знали й не бачили в новинах", — сказала Ганна Пікула.

Учасники акції сподіваються, що в такий спосіб вдасться більше донести до американців, що відбувається в Україні, що відбувається з українцями в російському полоні.

"Сподіваюсь, що ми зможемо привернути все більше уваги до проблем наших військовополонених, до наших цивільних в полоні. І нарешті звернути увагу світу, щоб вони допомогли, щоб вони разом з нами стояли й боролися", — зазначила Пікула.

Раніше повідомлялось, що 28 липня, в Україні вперше на національному рівні вшанували пам’ять загиблих у російському полоні. Цю дату приурочено до річниці трагічного теракту в Оленівці.

Також у Києві відбулася важлива нарада з питань поводження з військовополоненими. Участь у ній взяли всі причетні до процесу обмінів, а також українці, яких нещодавно вдалося повернути з російського полону.