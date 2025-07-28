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Найстрашніша ніч — боєць "Білий" розповів про пекло в Оленівці

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 20:53
Військовий "Білий" розповів про теракт в Оленівці - інтерв'ю Раміні Есхакзай
Військовий Владислав Андріанов. Фото: кадр з відео

Боєць полку "Азов" Владислав Андріанов, відомий під позивним "Білий", поділився моторошними спогадами про перебування в колонії в Оленівці. Саме там українських військовополонених утримували після боїв за Маріуполь.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

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За словами Андріанова, одразу після потрапляння в колонію українців розмістили в переповнених бараках без належних умов. Вода була лише технічною — її привозили пожежні машини, харчування не вистачало навіть для виживання. Люди непритомніли під час щоденних перевірок.

"Стоїш просто на місці — і падаєш. Бо три місяці боїв у Маріуполі плюс голод тут давали своє", — каже він.

Окремо він згадав ніч теракту. За його словами, за день-два до вибуху їх раптово переселили в інший барак — 200 людей, символічна цифра. Потім російські наглядачі попередили: вночі до вбиральні — лише по одному. Ніхто не пояснював причин.

"Я прокинувся від того, що крізь заплющені очі відчув світло — як світанок. Це був вибух. Спочатку подумали, що це обстріл, але, побачивши наслідки, зрозуміли: це був підрив із середини. Нас просто цинічно підірвали уві сні", — згадує Андріанов.

Уцілілі після вибуху не мали ані аптечок, ані турнікетів. Медична допомога не надходила годинами. Поранені стікали кров’ю просто на бетонній підлозі.

"Це була найстрашніша ніч у моєму житті. Навіть страшніша за Маріуполь", — каже боєць.

За його словами, вибух стався близько 11-ї ночі, а перші вантажівки з евакуацією з’явилися лише о п’ятій ранку.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, українці вийшли на вулиці для того, щоб взяти участь в акції вшанування пам'яті бійців, загиблих в Оленівці.

До цього Президент України Володимир Зеленський згадав теракт в Оленівці, що на Донеччині. Тоді російські окупанти утримували українських військовополонених, багато з яких загинули внаслідок цинічного злочину, що й досі залишається болючим символом жорстокості агресора.

військові полонені Оленівка війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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