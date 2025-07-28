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Главная Новости дня Самая страшная ночь — боец "Белый" рассказал про ад в Еленовке

Самая страшная ночь — боец "Белый" рассказал про ад в Еленовке

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 20:53
Военный "Белый" рассказал о теракте в Еленовке - интервью Рамине Эсхакзай
Военный Владислав Андрианов. Фото: кадр из видео

Боец полка "Азов" Владислав Андрианов, известный под позывным "Белый", поделился жуткими воспоминаниями о пребывании в колонии в Еленовке. Именно там украинских военнопленных удерживали после боев за Мариуполь.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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По словам Андрианова, сразу после попадания в колонию украинцев разместили в переполненных бараках без надлежащих условий. Вода была только технической - ее привозили пожарные машины, питания не хватало даже для выживания. Люди теряли сознание во время ежедневных проверок.

"Стоишь просто на месте — и падаешь. Потому что три месяца боев в Мариуполе плюс голод здесь давали свое", — говорит он.

Отдельно он вспомнил ночь теракта. По его словам, за день-два до взрыва их внезапно переселили в другой барак — 200 человек, символическая цифра. Затем российские надзиратели предупредили: ночью в туалет — только по одному. Никто не объяснял причин.

"Я проснулся от того, что сквозь закрытые глаза почувствовал свет — как рассвет. Это был взрыв. Сначала подумали, что это обстрел, но увидев последствия, поняли: это был подрыв изнутри. Нас просто цинично взорвали во сне", — вспоминает Андрианов.

Уцелевшие после взрыва не имели ни аптечек, ни турникетов. Медицинская помощь не поступала часами. Раненые истекали кровью прямо на бетонном полу.

"Это была самая страшная ночь в моей жизни. Даже страшнее Мариуполя", — говорит боец.

По его словам, взрыв произошел около 11 ночи, а первые грузовики с эвакуацией появились только в пять утра.

Напомним, что сегодня, 28 июля, украинцы вышли на улицы для того, чтобы принять участие в акции почтения памяти бойцов, погибших в Еленовке.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил теракт в Еленовке, что в Донецкой области. Тогда российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, многие из которых погибли в результате циничного преступления, что до сих пор остается болезненным символом жестокости агрессора.

военные пленные Еленовка война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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