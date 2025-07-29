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Главная Новости дня В США прошла акция в память жертв в Еленовке — какова ее цель

В США прошла акция в память жертв в Еленовке — какова ее цель

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 05:22
В Вашингтоне украинцы почтили память погибших пленных от удара РФ
Акция в США почтения памяти жертв в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне под Белым домом прошла акция украинцев в память жертв российского удара по Еленовке. Три года назад там погибло более 50 украинских пленных.

Об акции памяти сообщила собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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По словам организатора акции Анны Пикулы, цель заключалась в том, чтобы в очередной раз напомнить о том, что Россия - страна-террорист. Именно из-за спланированного удара РФ по колонии с пленными погибло более 50 пленных, которые защищали Мариуполь, защищали Азовсталь.

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Участники акции в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

"Мы держим плакаты, которые призывают подходить и спрашивать нас, чтобы мы могли рассказать людям или узнать какие-то факты, если их это интересует. И могу сказать, что людей это интересует, они подходят, они спрашивают. Многие факты они не знали и не видели в новостях", — сказала Анна Пикула.

Участники акции надеются, что таким образом удастся больше донести до американцев, что происходит в Украине, что происходит с украинцами в российском плену.

"Надеюсь, что мы сможем привлечь все больше внимания к проблемам наших военнопленных, к нашим гражданским в плену. И наконец обратить внимание мира, чтобы они помогли, чтобы они вместе с нами стояли и боролись", — отметила Пикула.

Ранее сообщалось, что 28 июля, в Украине впервые на национальном уровне почтили память погибших в российском плену. Эту дату приурочили к годовщине трагического теракта в Еленовке.

Также в Киеве состоялось важное совещание по вопросам обращения с военнопленными. Участие в нем приняли все причастные к процессу обменов, а также украинцы, которых недавно удалось вернуть из российского плена.

США акция пленные Еленовка война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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